ظريف يغادر دكا متوجها الى جاكرتا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، غادر اليوم الخميس، العاصمة البنغالية دكا في ختام زيارته لها والتي استغرقت يومين متوجها الى العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وخلال زيارته الى دكا التقى ظريف رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ورئيسة البرلمان شيرين شرمين جودري ووزير الخارجية ابوالقاسم عبدالمؤمن حيث معهم بشان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

كما شارك وزير الخارجية الايراني في المؤتمر الاقتصادي المائي الثالث لمنتدى الدول المطلة على المحيط الهندي والقى كلمة فيه. /انتهى/.