  1. السياسة
٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩

روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية طاجيكستان

روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية طاجيكستان

بعث الرئيس الايراني حسن روحاني، برقية تهنئة الى نظيره الطاجيكي "امام علي رحمان" بمناسبة الذكرى الـ 28 لاستقلال طاجيكستان؛ معربا فيها عن امله بان تشهد العلاقات بين ايران وطاجيكستان مزيدا من النمو.

وقدم الرئيس روحاني بالمناسبة تهانيه الخالصة الى نظيره الطاجيكي امام علي رحمان وحكومة وشعب بلاده لمناسبة الذكرى الـ 28 لاستقلال طاجيكستان؛ مؤكدا ان العلاقات الأخوية بین البلدین شهدت في إطار المصالح المشتركة والعلاقات المدنية والثقافية القديمة منحى تصاعديا.

واعرب الرئيس الايراني عن امله في تنمية واستمرار العلاقات الثنائية نحو خدمة المصالح المشتركة وترسيخ الامن والاستقرار الاقليمي، وفي ظل الاواصر والمشتركات الشاملة بين الشعبين؛ متمنيا لنظيره الطاجيكي موفور الصحة والنجاح وللشعب الطاجيكي "الصديق والشقيق" الرفعة والازدهار./انتهى/

رمز الخبر 1897740

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