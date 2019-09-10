  1. الثقافة
١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨

اقامة مراسم ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقامة مراسم ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقيمت مراسم ليلة عاشوراء مساء الاثنين بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي وعدد من المسؤولين والالاف من ابناء الشعب.

وفي هذه المراسم التي جرت في حسينية "الامام الخميني (رض)" بطهران، تحدث حجة الاسلام رفيعي بصورة تحليلية عن دوافع معارضي نهضة ابي عبدالله الحسين (ع) ورد الامام (ع) عليهم وقال، ان مجموعة من المعارضين لنهضة سيد الشهداء (ع) كانت مرتزقة لنظام الحكم حيث رد عليهم بكل حزم وشجاعة.

واشار حجة الاسلام الى ان المجموعة الثانية المعارضة لنهضة الامام (ع) كانت تنشد الدعة والراحة فيما المجموعة الثالثة كانت من الخاصة التي كان لها ماض في الجهاد الا انها كانت تفتقد لقدرة التحليل حيث تعامل معهم الامام (ع) بالاقناع والاستدلال.

واكد خطيب المراسم ضرورة الطاعة لامام الحق بصفته سر النجاح والفلاح.

وفي المراسم قرأ المنشدان الحسينيان آتشكار ومحمد رضا طاهري مراث حسينية بالمناسبة./انتهى/

رمز الخبر 1897750

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