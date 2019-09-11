الخارجية الإيرانية: لن نعلق على الشؤون الداخلية الاميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان الدكتور ظريف وفي الرد على سؤال لاحد الصحفيين الاميركيين الذي ساله عن موقفه تجاه طرد بولتون من البيت الابيض "نحن لن نعلق على الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الاميركية".

وقد أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه .

وقال ترامب، إنه أبلغ بولتون يوم الاثنين أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.