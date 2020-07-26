  1. السياسة
٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:٥٨ م

الشرطة الامريكية تهاجم وسائل الإعلام المستقلة في مدينة سياتل بولاية واشنطن

الشرطة الامريكية تهاجم وسائل الإعلام المستقلة في مدينة سياتل بولاية واشنطن

غرّد الصحفي "جوي ويزر" على مقطع فيديو لمهاجمة الشرطة وسائل الإعلام المستقلة في مدينة "سياتل" بولاية واشنطن الأمريكية، كاتباً "نحن نتراجع، نحن سلميون".

وعلق "ويزر" على الفيديو "نحن نتراجع، نحن سلميون" هذه هي اللحظة التي هاجم فيها ضباط شرطة "سياتل" وسائل الإعلام المستقلة عمدا بدفعي ورش الفلفل على عيني وفمي.

وتابع: "ان الكرات الوامضة تنفجر من حولي بينما كنت عاجزا وأصرخ طلبا للمساعدة".

/انتهى/

رمز الخبر 1906096

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