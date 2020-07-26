الشرطة الامريكية تهاجم وسائل الإعلام المستقلة في مدينة سياتل بولاية واشنطن

وعلق "ويزر" على الفيديو "نحن نتراجع، نحن سلميون" هذه هي اللحظة التي هاجم فيها ضباط شرطة "سياتل" وسائل الإعلام المستقلة عمدا بدفعي ورش الفلفل على عيني وفمي.

وتابع: "ان الكرات الوامضة تنفجر من حولي بينما كنت عاجزا وأصرخ طلبا للمساعدة".

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