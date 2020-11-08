على قادة البيت الأبيض الجدد التعلم من اخطاء ادارة ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مكتب رئيس الجمهورية "محمود واعظي"، غرّد على موقع تويتر كاتبا: " أربع سنوات من السياسة الخارجية الوحشية لإدارة ترامب يمكن أن تكون درساً للقادة الجدد في البيت الأبيض، يجب عليهم استغلال هذه الفرصة الذهبية لتغيير المسار وتصحيح السياسات الخاطئة للولايات المتحدة ".

وقال محمود واعظي عبر صفحته الشخصية على تويتر: "هزيمة ترامب في الانتخابات وترحيب الشعب الأمريكي ومعظم دول العالم بهذا الحدث يعني أن عصر الأحادية والتطرف والتوتر وخرق الالتزامات والقوانين الدولية قد انتهى.

وأضاف: " ان أربع سنوات من السياسة الخارجية الوحشية والاجرامية لإدارة ترامب يمكن أن تكون درساً لقادة البيت الأبيض الجدد، يجب عليهم اغتنام هذه الفرصة لتغيير المسار وتصحيح السياسات المضللة والخاطئة للولايات المتحدة الامريكية، ويجب على القادة الجدد التكيف مع الشروط الجديدة للنظام الدولي.

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