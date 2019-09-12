موسکو: نتفهم خطوات ايران حيال الاتفاق النووي

وقال ريابكوف، في تصريح صحفي ادلى به الاربعاء، أن المرحلة الثالثة التي اعلنتها ايران في مجال خفض التزاماتها في الاتفاق لاتساهم في اعادة الاوضاع الى ماكانت عليه الا إن الادلة على هذا القرار واضحة.

واضاف: إن بواعث مثل هذا العمل الذي قامت به ايران واضح بالنسبة لنا ومن الطبيعي أن هذه المراحل بالامكان العودة عنها خلال فترة قصيرة.

وتابع: إن مسؤولية المفاوضات حول الاتفاق النووي وكذلك معاهدة ستارت تقع على عاتق الاميركيين بشكل كامل تماما لأنهم لو أنهم مهدوا لطريق مقبول لجميع الاعضاء ومنهم ايران يمكن القول أن تغييرات بالاتجاه الصحيح في الولايات المتحدة الا أن مثل هذا العمل لم يلاحظ لحد الآن.

ويشار الى إن ايران اعلنت عن ثلاثة خطوات لحد الآن ترمي لتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي بسبب النكث الاميركي والانسحاب منه وكذلك عدم وفاء الجانب الاوروبي بالتزاماته لحد الآن.