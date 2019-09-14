4 صواريخ زلزال تدك مواقع المعتدين في عسير

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن المسيرة، أن الجيش واللجان الشعبية في اليمن تستمر في استهداف مواقع المعتدين في عدة مناطق.

وصرح التقرير ان المقاومة اليمنية تمكنت من استهداف مواقع للمرتزقة المعتدين في منطقة "عسير" وذلك ب4 صواريخ من نوع "زلزال1".