صالحي يعلن عن تشييد مركز لتقنيات الكم في منظمة الطاقة الذرية الايرانية

وأشاد صالحي، في تصريح أدلى به يوم السبت خلال مراسم بدء أعمال المدرسة الصيفية الاولى لعلوم وتقنيات الكم باعتماد مناهج سهلة، بالمدراء التنفيذيين والمهنيين الذين اتخذوا الخطوات الأولى في مجال تكنولوجيا الكم في ايران.

وأضاف: إنه مع نجاح التجارب المرتبطة دخلنا هذا المضمار بثقة رفيعة وأنشأنا مركز خاص تقنيات الكم في المنظمة ونعمل مع مجموعة من المتخصصين الحائزين على شهادات الدكتوراه والماجستير، ونخطط لإنشاء مختبر متكامل بشكل نسبي لهذه التقنيات ونأمل أن يتم الانتهاء منه خلال العام المقبل.

ونوه الى أن منظمة الطاقة الذرية تعد إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التقنيات الحديثة في البلاد وأحدى أكثر المؤسسات الحكومية مفخرة والتي انجزت خطوات كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا ومنحت بفضل طاقاتها مزيدا من القوى والقدرات للجمهورية الإسلامية الايرانية.

ووصف قطاع الصناعة النووية بأنها رائدة في قطاعات الصناعات الأخرى ذات المواصفات المتقدمة وإن البلدان المالكة لقطاع صناعة نووية متقدمة تحرز التقدم في الصناعات الأخرى أيضا وتدفع بها إلى الأمام بفضل مستوياتها الرفيعة./انتهى/