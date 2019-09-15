زلزال بقوة 4،4 ريختر يهز مدينة "جالدران" أقصى شمال غربي ايران

وصرح المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة آذربيجان الغربية شمال غربي ايران عباس جعفري لمراسل وكالة مهر للأنباء، وبالاشارة الى وقوع هزة ارضية بقوة 4،4 ريختر في مدينة "جالدران" شمال غربي المحافظة، صرح: أن هذه الهزة كانت قوية بحيث أدت الى خسائر مادية في القرى الحدودية للمحافظة لكن دون وقوع قتلى.

وأضاف: اجتمعت لجنة ادارة الازمات فور وقوع الزلزال وبدأت عمليات الاغاثة منذ الساعات الاولى لوقوع الزلزال.

وقال جعفري إن فرق تقييم شدة الخسائر اعلنت ان الزلزال الحق الخسائر بنسبة 10 حتى 30 بالمئة بحوالي 100 منزل قروي في المنطقة، مشيرا الى أن هذه المنازل كلها مشمولة بالتأمين.

وأضاف: أن الهلال الاحمر قام بتوزيع 70 خيمة في هذه المنطقة./انتهى/.