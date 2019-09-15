انصار الله تدين حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين المقيمين بالسعودية

وأشار المكتب في بيان له إلى حملة الاعتقالات التي ينفذها النظام السعودي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في المملكة والتي طالت مؤخرا أحد كوادر حركة حماس محمد الخضري ونجله هاني دونما مراعاة لكبر سنه ولظروفه الصحية ولكونه مقيما في المملكة منذ ثلاثة عقود.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله تضامنه مع جميع حركات المقاومة الفلسطينية أمام أي تعد يطالها خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض فيها قضية الأمة لمحاولات التصفية الأمريكية.

واعتبر البيان تلك الاعتقالات خطوة تتجاوز التطبيع إلى التماهي الكامل مع المحتل الإسرائيلي في سياساته ومؤامراته الاجرامية بحق الأمة ومقدساتها ومقدراتها وهو ما يتطلب من شعوب المنطقة وأحرار العالم رفع الصوت بكل صنوف الرفض الشعبي والرسمي استنكارا لمخطط شيطنة حركات المقاومة الفلسطينية التي تمثل رأس حربة الأمة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي./انتهى/