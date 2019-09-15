إسبانيا تُتوج بكأس العالم لكرة السلة للمرة الثانية

وهذه هي المرة الثانية التي تتوج إسبانيا بلقب كأس العالم بعد الأولى التي تحققت في 2006 فيما حصدت الأرجنتين الميدالية الفضية الثانية بعد 2002 ليبقى رصيدها متوقفا عند اللقب الوحيد الذي نالته في 1950.



وانتهى الربع الأول لصالح إسبانيا بفارق تسع نقاط 23-14 وكانت الطرف الأقوى من البداية إذ تقدمت 14-2 في أول أربع دقائق و25 ثانية.



ولم يختلف الربع الثاني كثيراً إذ كانت إسبانيا توسع الفارق (31-14) والأرجنتين تحاول العودة، قبل أن ينهيه رفاق مارك غاسول بفارق 12 نقطة 43-31، والربع (20-17)