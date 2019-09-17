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١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٩:٠٧

شريط مصور

فيديو مثير لعبور طائرة من امام القمر في منظر ساحر وفريد

فيديو مثير لعبور طائرة من امام القمر في منظر ساحر وفريد

يظهر هذا الفيدو عبور طائرة من امام القمر في وقت اكتماله، راسمةَ لوحة فنية فريدة وباهرة

تحميل 5 MB

   

رمز الخبر 1897921

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