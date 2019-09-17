https://ar.mehrnews.com/news/1897921/ ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٩:٠٧ رمز الخبر 1897921 الدولية أوروبا الدولية أوروبا ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٩:٠٧ شريط مصور فيديو مثير لعبور طائرة من امام القمر في منظر ساحر وفريد يظهر هذا الفيدو عبور طائرة من امام القمر في وقت اكتماله، راسمةَ لوحة فنية فريدة وباهرة تحميل 5 MB رمز الخبر 1897921 سمات فيلم الطائرة فيلم قصير مطالب مرتبط فيلم "مميرو" الايراني أفضل فيلم مهرجان "بونا" بالهند فيلم انيميشن ايراني بتكلفة 15 مليون دولار ترشيح فيلم ايراني لجائزة الاوسكار لافضل فيلم اجنبي
تعليقك