روحاني دقّ جرس إحدى مدارس طهران إيذانا ببدء الموسم الدارسي في إيران

وسجّل في العام الدراسي الجديد، 14.6 مليون طالب وطالبة مع احتساب رياض الاطفال، فیما بلغت نسبة الطلبة المستجدين في الصف الاول 1.7 بالمئة.

وأفتتحت 110 الاف مدرسة في ايران ابوابها لاستقبال الطلبة اليوم./انتهى/