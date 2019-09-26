روحاني وغوتيريش يبحثان "مبادرة هرمز للسلام" وعدد آخر من القضايا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني اجرى اليوم الاربعاء في نيويورك محادثات مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش.

وتناول اللقاء موضوع الاتفاق النووي والقضايا الاقليمية والتوتر في الخليج الفارسي ومبادرة هرمز للسلام والارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الشعب الايراني.

كما اجرى الرئيس روحاني محادثات يوم امس الاربعاء مع نظرائه؛ اللبناني ميشال عون والسنغالي ماكي سال والليبيري جورج فيا والايرلندي مايكل دي هيغينز والعراقي برهم صالح، للبحث بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد اجرى الرئيس روحاني لقاءات خلال اليومين الاخيرين مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس السويسري اولي ماورر ورئيس وزراء السويد ستيفان لوفن، تناولت مختلف القضايا الاقليمية والدولية الهامة اضافة الى العلاقات الثنائية والاتفاق النووي.

كما القى الرئيس الايراني امس الاربعاء كلمة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة طرح فيها مبادرة هرمز للسلام في الخليج الفارسي كما استعرض مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مختلف الشؤون والقضايا الاقليمية والدولية./انتهى/