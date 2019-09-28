ظريف يلتقي وزراء خارجية "كوبا، طاجكستان، ونيكاراغوا"

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني" محمد جواد ظريف" حضر الجلسة 74للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحضر جلسات متعددة جمعته بعدة مسؤولين على مستوى العالم.

والتقى ظريف صباح اليوم "السبت" ب"سراج الدين مهر الدين"، بونو روديكز"، دنيس مونكادا كوليندرس". وزراء خارجية كل من "كوبا، طاجكستان، ونيكاراغوا" وأجروا مباحثات مشتركة فيما بينهم.

وايضاً التقى ظريف بمساعد رئيس جمهورية فنزويلا" دلسي رودريكرز" وممثل الامين العام للأمم المتحدة "كيربدرسون" وتباحثوا فيما بينهم بما يخص الشأن السوري. /انتهى/