  1. السياسة
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦

ظريف يلتقي وزراء خارجية "كوبا، طاجكستان، ونيكاراغوا"

ظريف يلتقي وزراء خارجية "كوبا، طاجكستان، ونيكاراغوا"

التقى وزير الخارجية الإيراني وزراء خارجية كل من"كوبا، طاجكستان، ونيكاراغوا" وذلك من أجل استمرار مباحثاته الدبلوماسية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني" محمد جواد ظريف" حضر الجلسة 74للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحضر جلسات متعددة جمعته بعدة مسؤولين على مستوى العالم.

والتقى ظريف صباح اليوم "السبت" ب"سراج الدين مهر  الدين"، بونو روديكز"، دنيس مونكادا كوليندرس". وزراء خارجية كل من "كوبا، طاجكستان، ونيكاراغوا" وأجروا مباحثات مشتركة فيما بينهم.

وايضاً التقى ظريف بمساعد رئيس جمهورية فنزويلا" دلسي رودريكرز" وممثل الامين العام للأمم المتحدة "كيربدرسون" وتباحثوا فيما بينهم بما يخص الشأن السوري. /انتهى/

رمز الخبر 1898162

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