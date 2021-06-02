ايران وطاجيكستان توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريحه وزير الداخلية الايراني "رحماني فضلي" عقب توقيع مذكرة التعاون الثنائية اليوم، اشار "الى مفاوضاته على مدى اليومين الاخيرين مع وزير داخلية طاجيكستان الذي يقوم بزيارة البلاد حاليا.

وقال: ان المشاورات التي اجريتها قبل 3 شهور مع السيد رحيم زادة في طاجيكستان وزيارة وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" التى جاءت بعد زيارتي لهذا البلد، افضت الى توقيع هذه الوثيقة بين البلدين اليوم.

واضاف وزير الداخلية : ان التوافقات الجيدة بين طهران ودوشنبة، تصب في خدمة التعاون الثنائي بمختلف المجالات الامنية والشرطية والثقافية والاقتصادية والتجارية.

وتابع، ان التعاون بين هذين البلدين المسلمين والجارين الناطقين باللغة الفارسية، شكل صفحة ذهبية جديدة في سجل العلاقات الثنائية ونحن سنكرس جهودنا لكي تسهم هذه الخطوات في ارساء ارضية مناسبة لتمتين الاواصر مع الدول الناطقة باللغة الفارسية وبلدان المنطقة، الى جانب تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران ودوشنبة.

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