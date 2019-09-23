ظريف وموغريني يلتقيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى مساء أمس على هامش الدورة الرابعة والسبعين من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني.

واجتمع ظريف مع موغريني في حين انه من المقرر ان يُعقد يوم الاربعاء القادم اجتماع بين اعضاء اللجنة المشتركة للإتفاق النووي بحضور وزراء خارجية دول 4+1 (روسيا، فرنسا، المانيا، بريطانيا، الصين) ومسؤولة السياسة الخارجية للإتحاد الاوروبي.

ويحظى هذا الاجتماع بأهمية خاصة، نظرا لإجراءات ايران القانونية في تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي ضمن الاطر المحددة في الاتفاق.

واجرى ظريف عدة لقاءات مهمة منذ بداية حضوره في نيويورك يوم الجمعة، من ضمنها اللقاء مع نظائره من مختلف دول العالم بما فيه فرنسا والدنمارك، اضافة الى إجراء حورات مع وسائل اعلام أمريكية منها قناة CNN و CBS.

الجدير بالذكر ان الرئيس الايراني حسن روحاني توجه صباح اليوم الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العالمة للأمم المتحدة والقاء كلمته فيه.

ومن المقرر ان يلتقي روحاني بقادة ورؤساء من مختلف دول العالم، اضافة الى تقديم مشروع ايران تحت عنوان "مبادرة السلام في مضيق هرمز"./انتهى/