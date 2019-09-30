رئيسي: الأعداء لا يستطيعون مقاومة الأمواج الهادرة للحرس الثوري

وفي كلمة القاها في مراسم افتتاح الدورة الـ23 للاجتماع العام لقادة الحرس الثوري اليوم الاثنين بطهران، قال آية الله رئيسي: انكم قصمتم ظهر داعش في المنطقة ، في حين كان البعض لايعتقد بمدى قدرتنا على فعل ذلك، وان قائد الثورة اوضح جيدا ان طبيعة الدواعش هي من طبيعة الحركة الصهيونية والأميركية، وقد قضيتم على هذا التحرك في المنطقة من خلال المقاومة والصمود.

ولفت رئيس السلطة القضائية الى ان قائد الثورة الاسلامية تحدث عن قضية سوريا موضحا ان "العدو اراد وفشل ونحن اردنا واستطعنا"، واضاف: ان عملكم هذا (القضاء على داعش)، وهذه المقاومة في المنطقة كانت غير متوقعة بالنسبة للكثيرين، وكانت لديكم القدرة على العمل مما اذهل العالم، ويمكننا بالطبع على غراركم السعي في مجال العدالة لقطع أيدي المفسدين الاقتصاديين عن بيت المال.

وتابع قائلا: في داخل البلاد عندما كانت تطرح التهديدات العسكرية ، كان البعض يقول ما الذي ستفعله القوات المسلحة في مواجهة المعدات العسكرية للعدو ، لكن المقاتلين اسقطوا الطائرة المسيرة الأميركية بواسطة الاقتدار والمقاومة والابداع وأثبتوا للعالم هشاشة قوة الاستكبار، وبرهنوا للجميع شعار "نحن نستطيع" في المجال العسكري.

واضاف رئيس السلطة القضائية: ان الاعداء بسسب يأسهم في مواجهة جبهة المقاومة، وكذلك القوة المتنامية للحرس الثوري، فانهم يصفون هذه المؤسسة المقدسة بانها جماعة ارهابية، لكنهم لا يستطيعون أبدا مقاومة الأمواج الهادرة للمقاومة.

واوضح آية الله رئيسي ان مقاتلي الاسلام نشروا رسالة الثورة في بلدان المنطقة، وتصدى اليمن لجميع الضغوط بمقاومته على مدى السنوات الخمس الاخيرة، وحقق كذلك انتصارات باهرة./انتهى/