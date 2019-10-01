روحاني: إيران تدعو إلى السلام والأمن والتعاون في الخليج الفارسي والشرق الأوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حسن روحاني وصف لدى لقائه مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، خلال زيارته الى ارمينيا للمشاركة في قمة اتحاد اوراسيا الاقتصادي، وصف العلاقات بين ايران وسنغافورة بالايجابية والبناءة، وقال: ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تتناسب مع الفرص والطاقات الكبيرة المتاحة، ولابد ان نسعى لإيصال حجم العلاقات التجارية الى النقطة المطلوبة.

وأشار روحاني الى التعاون بين ايران وسنغافورة وبين اتحاد اوراسيا الاقتصادي، وقال: ان هذا التعاون من شأنه ان يشكل فرصة مناسبة لتنمية العلاقات الثنائية وخاصة في المجالات الاقتصادية.

ودعا الرئيس الايراني الى تعزيز التواصل والتعاون بين شركات القطاع الخاص لدى البلدين، وقال: بعد الاتفاق النووي نشأت ظروف جيدة لتنمية العلاقات والتعاون الاقتصادي، ولابد من المبادرة لتوفير ظروف أنسب لنشاط المبدعين لدى الجانبين والتعاون الثنائي في هذا المجال، مشددا على ان تنمية العلاقات مع الدول الآسيوية يمثل اولوية في سياستنا الخارجية.

وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو الى السلام والامن والتعاون في منطقة الخليج الفارسي والشرق الاوسط، وقال: في هذا الاطار قدمنا مشروع سلام هرمز في الامم المتحدة، ونأمل ان تخطو دول المنطقة بالتعاون فيما بينها في مسار إقرار السلام والامن.

ورأى روحاني انه يجب تسوية مشكلات المنطقة عبر المسار السياسي والحوار، وان اعتماد الحلول العسكرية لا يجدي نفعا، مضيفا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها تجارب قيمة في مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة، ولديها استعداد للتعاون بشأن محاربة التنظيمات الارهابية في المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس وزراء سنغافورة أن البلدين جمعت بينهما دوما علاقات ودية وبناءة، قائلا: من المؤسف ان حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين قد انخفض، ونرغب في التعويض عن ذلك.

وأكد لي هسين لونغ، ان بلاده تدعو الى احترام جميع الدول بشكل تام للقوانين الدولية ولالتزاماتها، وقال: ان عدم تنفيذ الاتفاق النووي بشكل تام، يدعو الى الاسف، ونأمل بأن تتوفر الارضية لتنفيذ التزامات الجانبين، مشددا على ان سنغافورة ترغب بتنمية العلاقات الثنائية مع طهران./انتهى/