قائد القوة البحرية الاذربيجانية يلتقي بقادة ايرانيين في "بندر عباس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية لجمهورية آذربيجان الادميرال "زائور همت اف" يجري حاليا زيارة لايران بدعوة من قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي، حيث التقى اليوم الثلاثاء بقائد المنطقة البحرية الاولى التابعة للقوة البحرية الايرانية الادميرال مجتبى محمدي.

وأكد الاخير على اهمية دور القوة البحرية الايرانية في ارساء الامن والاستقرار في الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر قزوين، قائلا: 90 في المئة من الطاقة في العالم تعبر من منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، كما أن 85 في المئة من صادرات ايران تتم عبر البحر، لذا من المهم جدا حضور قوة قوية في هذه المنطقة، ولذلك تتمتع قوات المنطقة البحرية الاولى التابعة للجيش الايراني بكافة الإمكانيات والمعدات والكوادر الانسانية الخبيرة وتبسط سيطرتها هذه المنطقة الحساسة.

واضاف: احدى ميزات العقوبات ضد ايران هي تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري والثقة والاتكاء على النفس لدى القوات المسلحة سيما القوة البحرية، مشيرا الى توطين صناعة المدمرات والسفن القاذفة للصواريخ وغواصات من فئة غدير وفاتح.

ومن جانبه اعتبر قائد القوة البحرية لجمهورية اذربيجان ان ايران دولة جارة وصديقة لبلاده، وأشار الى الزيارات الاخيرة التي اجراها قادة القوة البحرية الايرانية للقوة البحرية الاذربيجانية في باكو وتقديم المساعدة في اقامة العاب "سيك آب"، كما ونوه بالتعاون البناء والجيد بين قوتي البحرية الاذربيجانية والبحرية الايرانية في بحر قزوين، معربا عن امله بأن يتم التواصل بينها على مستوى العمليات والتدريب./انتهى/