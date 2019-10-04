خطيب طهران: أعداء إيران متربصون للإطاحة بالثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن صلاة الجمعة أقيمت في العاصمة الايرانية طهران بإمامة خطيب وإمام جمعة طهران المؤقت آية الله إمامي كاشاني وقد تطرق في خطبتيه إلى قضايا دولية وأخرى داخلية.

واكد خطيب الجمعة ضرورة عدم الخوف من الاعداء وقال ان الاعداء عاقدون العزم على كسر شوكة الاسلام والدول الاسلامية واضاف ان هذا العداء يعود الى عدائهم لله فاميركا والصهيونية هم اعداء الله وان ال سعود هم اعداء الله وهؤلاء الاعداء لايريدون ان تتكشف الحقيقة ويحاولون دوما طمس الحقيقة وهذه هي حقيقة جلية ماثلة للعيان الان في عالمنا المعاصر ولكننا اذا ما واصلنا الاستقامة والصمود فسنتمكن ان نبرهن احقيتنا للعالم .

ولفت الى ان الشعب اليمني برهن قدرته امام حكام ال سعود البائسين وقال ان الله نصر الشعب اليمني واننا نرى كيف سقطت هيبة ال سعود ومن دعموهم مثل اميركا والصهيونية .

وتطرق امام جمعة طهران المؤقت الى شعار الضغوط القصوى للادارة الاميركية ضد ايران وقال ان نظام ال سعود قد تحول الى بوق اعلامية لشعار الضغوط القصوى للادارة الاميركية ووجدنا كيف ان البارئ تعالى كيف حول ضغوطهم القصوى الى ذلة قصوى واسقط هيبتهم .

واعتبر اية الله امامي كاشاني الاستقامة بانه خط الشهداء ودينا لهم على اعناقنا وقال ان الاستقامة والصمود مطلوبة لمواجهة التهديدات مطلوبة كذلك لاداء المهام الملقاة على عاتقنا في شتى المجالات .

كما نوه اية امامي كاشاني الى الاحداث الاخيرة في العراق وقال ان مسيرة الاربعين المليونية اثارت اهتمام العدو وشعر بثقلها عليه بعد ان وجد مشاركة نحو عشرين مليون زائر فيها ومن هنا يحاول عرقلة هذه المراسم.

واوضح خطيب جمعة طهران ان العدو لايريد لراية الامام الحسين عليه السلام ان ترفرف لانه يرى يرى ان راية الامام الحسين تكرس روح الشهادة والاستقامة وتسهم في يقظة الشعوب ووقوفها بوجه الظلم وتدعوهم الى رفض الذلة والخنوع ولذا فان الجموع التي تشارك في مسيرة الاربعين تجسد روح رفض الذلة والخنوع والعدو يضيق ذرعا بذلك .

وختم اية الله امامي كاشاني بان المشاكل والمعضلات القائمة سيتم حلّها بعون الله وان جموع الزوار ستشارك بقوة اكبر في مراسم الاربعين وتلوذ بالمرقد الطاهر لسيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام وقال ان ملحمة اريعينية الامام الحسين عليه السلام قد استقطبت انظار العالم وان العدو لايريد السماح بذلك./انتهى/