طهران تدعو أنقرة لوقف عملياتها العسكرية داخل الاراضي السورية فورا

وقالت الخارجية الايرانية في بيان لها، "تعرب وزارة الخارجية الايرانية عن قلقها حيال العمل العسكري التركي داخل الاراضي السورية، ومع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع الإنساني والمخاطر التي تواجه المدنيين في مناطق المواجهات العسكري، نؤكد على ضرورة وقف الهجمات فورا وخروج القوات التركية من اراضي سوريا".

واضاف البيان، ان وزارة الخارجية الايرانية ومع ادراكها لهواجس تركيا الامنية، فانها كما صرحت من قبل لا تعتبر العمل العسكري اجراء لازالة هواجس تركيا الامنية بل من شانه الحاق خسائر مادية وبشرية واسعة، وبناء عليه تعلن معارضتها لهذا الاجراء.

وتابع بيان الوزارة: انه مثلما اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل فانها تعتبر ظروف المنطقة الراهنة افرازا لتدخلات من خارج المنطقة خاصة من قبل الولايات المتحدة الاميركية، وهي (الجمهورية الاسلامية) بناء على الرؤية المرتكزة على حل وتسوية المشاكل في اطار الطاقات الاقليمية تعلن استعدادها لاداء اي دور بين البلدين مثلما هي الان في اتصال مع الطرفين وتعتقد بان ازالة التوتر الحاصل ممكن فقط عبر الاجراءات السلمية مع احترام السيادة الوطنية ووحدة الاراضي السورية وكذلك اتفاق اضنة./انتهى/