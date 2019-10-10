الليرة التركية تتراجع بعد شن أنقرة هجوما بريا في سوريا

وتراجعت الليرة إلى 5.88 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.8740 في اليوم السابق. وهبطت الليرة 0.5 بالمئة يوم الأربعاء حين بدأت العمليات بضربات جوية.

وتتعرض الليرة لضغوط منذ أعلن البيت الأبيض عن انسحاب قوات أميركية من المنطقة السورية قرب الحدود مع تركيا. وتلقت العملية العسكرية التي تلت الانسحاب إدانات من كل أنحاء العالم تقريبا.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشان عقوبات أميركية مقترحة على تركيا بعد بدء التوغل، بما في ذلك استهداف التعاملات العسكرية لأنقرة وأصول أميركية خاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



المصدر: رويترز