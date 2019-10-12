قائد "قسد": نخطط لحرب مع الأتراك تمتد أكثر من عام

عبدي، قال خلال ندوة خاصة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في العاصمة الأميركية واشنطن عبر الانترنت، أن «قسد ستتحدث مع دمشق وموسكو إذا كان الثمن هو الحفاظ على شعبنا».

وأضاف «الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل على المصالحة بيننا وبين الأتراك، نحن مستعدون للحوار وشرطنا لبدء الحوار هو وقف إطلاق النار».

وأشار عبدي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية «تخطط لحرب ستمتد لأكثر من عام»، وأضاف مشدداً «إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على تحقيق حل سلمي بيننا وبين تركيا نطلب منها منع تركيا من استخدام الأجواء ونحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا»، معتبراً أن سماح أميركا لتركيا باستخدام المجال الجوي ينم عن «اتفاق سري» بينهما.

وقال عبدي: «نحن غير نادمين على علاقتنا بأمريكا، وغير نادمين لرفضنا عرض قاسم سليماني (قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني) لكننا مخذولون».

كما ذكر أن قواتهم تعرضت لاعتداء من قبل قوات إيرانية جنوب شرق دير الزور، دون كشف المزيد من التفاصيل./انتهى/