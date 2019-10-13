إيران حكومةً وشعبًا مع اليابان.. بيان عاجل من الخارجية عن ضحايا إعصار هاجيبيس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيراني عباس موسوي قال في تصريح له مساء الاحد، للاسف ان الاعصار والسيول اديا الى مصرع واصابة وفقدان العشرات وخلّفا دمارا هائلا.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن التعاطف والمواساة مع الحكومة والشعب الياباني، معزيا بالضحايا الذين سقطوا جراء ذلك.

وقد لقي 19 شخصا حتفهم واصيب 100 بجراح واعتبر 17 شخصا في عداد المفقودين بعد أن أصاب أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عقود العاصمة طوكيو بالشلل متسببا في فيضان الأنهار.

وأصدرت الحكومة نصائح وأوامر إجلاء لأكثر من ستة ملايين شخص في مختلف أنحاء البلاد بعد أن تسبب الإعصار في أغزر الأمطار وأشد الرياح منذ سنوات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن نحو 100 شخص أصيبوا وإن الكهرباء انقطعت عن نحو 270 ألف شخص.

وتسبب الإعصار الذي قالت الحكومة إنه أقوى إعصار اجتاح منذ عام 1958 في سقوط أكبر كمية من الأمطار في يوم واحد منذ سنوات في مناطق كثيرة من بينها بلدة هاكونيه .

ووصل الإعصار هاجيبيس إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مساء يوم السبت. وبعد ذلك بوقت قصير من وقوع زلزال قوته 5.7 درجة بطوكيو./انتهى/