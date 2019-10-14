رئيس منظمة الاعلام الاسلامي: يوم الأربعين الحسيني مظهر ونموذج لحضارة الحقّ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الاعلام الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد قمي" أوضح في حديث له مساء يوم الأحد، أن "أربعين الإمام الحسين (ع) هي حركة شعبية ويجب أن تظل شعبية؛ هذا لا يعني أن الحكومة والمسؤولين الحكوميين يجب أن يتهربوا من واجباتهم. إننا جميعا هنا لخدمة كل من هنا، الآن نرى وضعا يوجد فيه ازدحام ونقص في المرافق، خاصة في القطاع العراقي، لذلك سنستخدم كل عزمنا لبذل خدمة أكبر في سبيل زوار الإمام الحسين (ع)".

وقال: "إن شاغلنا الرئيسي هو عودة الزوار، وبفضل الله، في الأيام المقبلة، ستقوم منظمة الاعلام الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية وجميع المتعاطفين والناشطين ببذل قصارى جهدهم لخدمة الناس والزوار، وسنواصل القيام بذلك على الحدود".

ختاما أكد رئيس منظمة الاعلام الاسلامي في إيران: "بالطبع، المؤسسات الحكومية تتقلد مسؤولية كبيرة إزاء زوار أبي عبدالله الحسين (ع)، وأحيانًا توجد أوجه قصور، أعتذر عنها، وأنا أتابع الأمور لتداركها وتحسينها"./انتهى/