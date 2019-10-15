ايران وجنوب افريقيا تؤكدان على تعزيز العلاقات بمنأى عن قرارات ترامب

وخلال لقائه رئيسة البرلمان الجنوب افريقي بالكا امبتة الاثنين على هامش الاجتماع الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، قال لاريجاني، ان سلوكيات ترامب ليست مستديمة ولا ينبغي السماح لها بان تؤثر على الصداقة بين الشعوب وبطبيعة الحال فان هذا الامر بحاجة الى ارادة سياسية.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى القضية الفلسطينية وقال، ان الكيان الصهيوني يعتزم تشتيت 450 قرية في فلسطين بالكامل وهو ما يعد جريمة كبرى كما يسعون (الصهاينة) لقضم المزيد من الاراضي الفلسطينية تحت عنوان "صفقة القرن".

من جانبها اكدت رئيس برلمان جنوب افريقيا خلال اللقاء موقف بلادها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

ودعت للمزيد من تطوير العلاقات بين بلادها وايران خاصة البرلمانية منها والتي من شانها ان تساعد في تعزيز اللعاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.