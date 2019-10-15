ظريف: دولة أو دول وراء استهداف الناقلة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف صرح فيما يتعلق بناقلة النفط الايرانية "سابيتي" التي استهدفت بالقرب من ميناء جدة، بان المعلومات التي وصلتنا تدل على ان هذه الناقلة استهدفت من قبل دولة او عدد من الدول.

ونوه ظريف أن المعلومات ليست متكاملة لحد الان ولم نوجه اصابع الاتهام الى اي دولة قبل التوصل الى نتيجة قطعية، مضيفا: ان عملية الاستهداف كانت معقدة ومدعومة حكوميا وتعتبر اجراءا حكوميا.

وفيما يتعلق بالانباء التي نشرت حول الزيارة السرية لشقيق العاهل الاماراتي الى ايران قال ظريف: قد حققت بهذا الشأن ولم يكن صحيحا عى الاطلاق.

وصرح رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني أنه قد اتخذت اجراءات جيدة فيما يتعلق باجتماع مجموعة العمل المالي FATF القادم ووزارة الخارجية تألو جهدا كبيرا من اجل منع الحاق الضرر بالبلاد./انتهى/.