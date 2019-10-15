لاريجاني: لم تقطع اوروبا أي خطوة أساسية للحفاظ على الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني التقى على هامش الدورة الـ141 من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) برئيسة وزارء صربيا آنا برنابيج.

وأكد لاريجاني في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتعاون السياحي والتعاون العلمي والثقافي وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة.

ووجه لاريجاني الانتقاد للأداء الاوروبي الذي اعتبره غير مقنع فيما يخص الاتفاق النووي، كما قدم بعض التوضيحات حول البرنامج النووي الايراني قائلا: ان الولايات المتحدة تتصرف بعنجهية وإستقواء وايران ترد على ذلك، فيما ان الاتحاد الاوروبي لم يمض بأي خطوة اساسية للحفاظ على الاتفاق.

ودعا لاريجاني الى تنفيذ إتفاقيات الوفدين الايراني والصربي.

واكدت رئيسة الوزراء الصربية على تمتين العلاقات مع ايران في كافة المجالات، كما اثنت على جهود الجمهورية الاسلامية في الحفاظ على قوتها مقابل العقوبات، قائلة: قد مرت صربيا بالعقوبات والمشاكل الناتجة عنها، ومستعدون لتقديم اي مساعدة لايران./انتهى/