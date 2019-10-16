بروجردي: الوساطة الباكستانية لن تحل الخلافات الايرانية-السعودية

واشار بروجردي في حديث لوكالة مهر للأنباء الى جهود باكستان للتوسط بين ايران والسعودية مصرحا: الخلافات الايرانية-السعودية تعود جذورها الى السياسات السعودية ويجب حلها من خلال مراجعة السعوديين لتصرفاتهم.

واضاف النائب عن مدينة بروجرد ان الجمهورية الاسلامية قد أعلنت سياساتها بشكل شفاف في اشارة الى تأكيد ايران على حسن الجوار مع جيرانها موضحاً ان ايران ليست لديها مشكلة مع السعودية.

وصرح ان السعودية انتهجت سياسة خاطئة في الهجوم على دولة مسلمة (أي اليمن)، نعتبرا ان السعوديين كانوا يظنون انهم قادرون على انهاء الملف اليمني بالقوة العسكرية في غضون اشهر الا انه بعد غزو سعودي-اماراتي دام 5 سنوات يبدو أنهم انزلقوا في مستنقع واليوم يحاولون الخروج منه مع حفظ ماء الوجه.

واوضح عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ان ايران راغبة في احل الازمة اليمنية بأسرع وقت ممكن وهي لن تبخل جهدا في هذا الصدد.

وقال بروجردي ان باكستان دولة اسلامية وجارة هامة بالنسبة لايران حيث كانت العلاقات الثنائية بين البلدين جيدة بعد انتصار الثورة الاسلامية معلنا ترحيب ايران بالمبادرة الباكستانية لحل الخلافات الايرانية-السعودية.

واستبعد بروجردي ان جهود باكستان الرامية الى حل الخلاف بين ايران والسعودية تؤتي أكلها لأن المشكلة في السعودية وسياساتها الاقليمة وعليها ان تراجع تصرفاتها./انتهى/