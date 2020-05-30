العراق في مواجهة الإرهاب السعودي

افادت وكالة مهر للأنباء، أن المشرعين العراقيين يقولون "إن الملف السعودي في دعم الإرهاب مثيت منذ 2003 حيث أفصح عنه مسؤولون سعوديون فضلا عن إعترافات الإرهابيين و المعتقلين في السجون العراقية"، لكن ما دفع القوى السياسية والنواب لتحريك هذا الملف هذه الأيام هو التسجيل المسرب لمحادثة هاتفية لوزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي" مع العقيد معمر "القذافي" والذي يؤكد أن المسؤولين السعوديين أبلغو "بن علوي" بأن المقاتلين السعوديين في العراق يقدرون بأربعة ألاف مقاتل.