لاريجاني: واشنطن تقف خلف الخلافات القائمة بين ايران والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني التقى على هامش الدورة الـ141 من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بنظيره النمساوي اينغو آبيه.

وأشار لاريجاني الى العلاقات المتأصلة بين ايران والنمسا، قائلا: ان النمسا دائما ادت دورا معتدل في مختلف القضايا وبعد الاتفاق النووي قطعت خطوات جيدة، ألا ان العلاقات التجارية بين ايران والنمسا يجب أن تزداد، كما واكد على العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين اضافة الى التعاون في المجال العلمي.

وكان لاريجاني قد التقى رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، حيث أشار الى بعض النقاط كأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتعاون السياحي والتعاون العلمي والثقافي وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة.

كما انتقد لاريجاني عدم كفاءة أوروبا في الاتفاق النووي، وقدم بعض التوضيحات بشأن الاتفاق النووي، قائلا، ان امريكا تمارس الغطرسة في مختلف القضايا وايران ترد على ذلك، بينما الاتحاد الاوروبي لم يمض بأي خطوة رئيسية بشأن الاتفاق النووي.