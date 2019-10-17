مساعد ظريف يبحث مع مندوب الرئيس الروسي تحولات شمال شرقي سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مساعدي الخارجية الايرانية في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الايرانيين حول سوريا واليمن علي اصغر خاجي التقى الاربعاء بالمندوب الخاص للرئيس الروسي في الشان السوري سيرغي فيرشينين والوفد المرافق له في طهران .

وخلال اللقاء بحث الجانبان حول تطورات سوريا ومنها اوضاع شمال شرقها والعمل العسكري التركي فيها.

واكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الوحدة والاستقلال والسيادة الوطنية السورية ، ودعيا للوقف الفوري للاعمال العسكرية الاخيرة وحل وتسوية الخلافات عبر السبل السياسية والدبلوماسية.

كما تباحثا حول التطورات المتعلقة بمسيرة استانا وموضوع تشكيل لجنة الدستور وبدء عملها في القريب العاجل، واكدا ضرورة رسم مستقبل سوريا من قبل شعبها ومن دون اي تدخلات خارجية.

وتشاور خاجي وفيرشينين ايضا حول احدث التطورات المتعلقة باليمن وضرورة انهاء ازمتها./انتهى/.