شمخاني: ردّنا سيجعل مستهدفي ناقلة النفط "سابيتي" يندمون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل قائد الثورة الاسلامية وامين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني التقى بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافررنتيف حيث تحدثا معا حول اخر التحولات في المنطقة.

وأكد الجانبان اثناء اللقاء على تعزيز العلاقات بين ايران وروسيا في مختلف المجالات الدفاعية والامنية والاقتصادية، كما وتناول اللقاء آخر التطورات في المنطقة سيما توغل الجيش التركي الى الاراضي السورية.

وبالاشارة الى مخطط الولايات التحدة الغامض لإحياء تنظيم داعش والتصعيد الامني في غرب آسيا، اكد شمخاني على ضرورة تحلي بلدان المنطقة بالوعي الكامل والتنسيق فيما بينهم للتصدي لهذه الاجراءات الرامية الى خلق التوتر وانعدام الامن في المنطقة.

وأكد شمخاني أن الازدواجية في مواجهة الارهاب ليس مقبولا من جانب اي دولة وتسوية الاوضاع في منطقة ادلب بسوريا يجب أن تشكل احدى الاولويات فيما يتعلق بمكافحة الارهاب.

وأكد امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني على أن ايران ترفض التدخل والاعتداء العسكري التركي على الاراضي السورية واي اجراء مماثل يؤدي الى تصعيد التوتر وتفاقم الاوضاع الامنية في المنطقة يجب ان يتوقف بسرعة.

وقال شمخاني: لا يوجد هناك حلول عسكرية لأزمات المنطقة بما فيها ازمة سوريا وازمة اليمن ويجب حلحلتها عبر الدبلوماسية والحوار "السوري-السوري" و"اليمني-اليمني".

واعتبر شمخاني ان فرض الحروب على الدول والشعوب والاعتداء عليها يأتي في اطار السياسات الامريكية والصهيونية.

وفي اشارة الى علمية استهداف ناقلة النفط الايراني "سابيتي" قال شمخاني: زعزعة الأمن والاستقرار في الممرات المائية الدولية يعد من اهم واخطر اسباب خلق التوتر والتصعيد، كما وأكد: رد ايران سيجعل الضالعين في عملية استهداف ناقلة النفط الايرانية في البحر الاحمر والساعين وراء تصعيد الاوضاع في المنطقة، يندمون على فعلتهم.

ومن جانبه استعرض المبعوث الخاص للرئيس الروسي تقريرا حول آخر التحولات السياسية والعسكرية في سوريا والمحادثات التي اجرتها موسكو مع الاطراف الاخرى في هذا السياق، قائلا: استمرار التعاون المشترك بين ايران وروسيا على الصعيدين الامني والسياسي سيؤدي الى منع احياء وتعزيز الارهاب ويضمن الاستقرار والامن في المنطقة./انتهى/.