إيقاع رأس حربة "آمد نيوز" في كمين الحرس الثوري باغت الأجهزة الاستخباراتية للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" أكد في رسالة له اليوم الأحد، أنه "بمبادرة من الحرس الثوري والعمل الاستخباراتي والأمني، تم إسكات أحد عناصر الحرب النفسية للعدو وفرض مفاجأة على أجهزة الاستخبارات المتغطرسة"، مبينا أن إيقاع رأس حربة "آمد نيوز" في شرك الحرس الثوري باغت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الأجنبية.

وورد في البرقية: قَدْ مَکَرَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْیَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُونَ (26)، إننا نشكر الله تعالى أنّه خلال إحياء ذكرى ملحمة أربعينية الامام الحسين (ع) ، الصرخة القوية للمظلومين على مدى التاريخ ، والشامخين الذين بقي نهجهم وهويتهم خفياً، ما وجه صفقة قوية للاعداء مرة أخرى في الصميم وقدم اختبارا ليقظة الحرس الثوري ورمزا ونموذجاً واضحًا للتفوق الاستخباري لابناء الثورة وقيادتها الحبيبة والشعب العظيم على الأنظمة الاستخبارية العنكبوتية التابعة للقوى الاستكبارية.

واكد بان هذه المبادرة والخطوة الاستخبارية المهنية وعالمية الطراز قد اثمرت عن كسر شوكة الحرب النفسية التي يشنها الاعداء بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الاضطرابات وزرع الهوة بين شرائح النخب والمسؤولين والترويج للاكاذيب والاشاعات والايحاء باليأس وسوء الظن، لافتا الى ان هذه الخطوة الاستخبارية قد باغتت اجهزة استخبارات القوى الاستكبارية.

وكانت قد اعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان عن اعتقال روح الله زم، مدير موقع "امد نيوز" المناهض للثورة، وان استخبارات حرس الثورة الاسلامية واثر عمليات معقدة نجحت في اعتقال روح الله زم مدير موقع "آمد نيوز" المعروف بتوجهاته المناهضة للثورة الاسلامية، رغم ان هذا الشخص كان يخضع لمراقبة وحماية دائمية واسناد من العديد من المراكز الاستخباراتية.

يشار الى ان موقع "امد نيوز" معروف على صعيد نشره للاخبار الملفقة والمفبركة عن الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/