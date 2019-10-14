الحرس الثوري الايراني يعتقل مدير قناة "آمد نيوز" التغرامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "روح الله زم" مدير قناة "آمد نيوز" على قناة التلغرام التي كانت تستخدم كأداة تستخدمها اجهزة التجسس المناهضة للثورة الاسلامية والنظام الاسلامي في ايران، لنشر الاخبار الزائفة والاشاعات ضد الجمهورية الاسلامية، وقد اعتُقل على يد منظمة الحرس الثوري الايراني خارج حدود ايران، وتم اعادته للبلاد.

وكانت هذه القناة تسعى الى بث روح اليأس عبر نشر اخبار مزيفة وكاذبة ضد المسؤولين الايرانيين وتشويه صورة النظام الاسلامي وتضليل الشارع العام في ايران، لصالح اعداء الجمهورية الاسلامية واجهزة التجسس ولأهداف تخريبية.

وتم اعتقال روح الله زم عبر عمليات معقدة ومحترفة اجراها الامن التابع للحرس الثوري الايراني.

يذكر ان زم كان مدعوما من قبل الاستخبارات الاسرائيلية والفرنسية والامريكية./انتهى/