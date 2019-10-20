وفد ممثل عن الكيان الصهيوني يشارك بمؤتمر "الملاحة" في البحرين ضد إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عم صحيفة رأي اليوم، ان القناة (13) الإسرائيلية الخاصة أفادت بأن الوفد سيشارك الأحد، في مؤتمر بالعاصمة البحرينيّة المنامة؛ لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه واشنطن.

وأوضحت القناة أن الوفد سيمثل وزارة خارجية الكيان الصهيوني، ومن غير الواضح من هي الشخصيّة التي سترأسه.

هذا وقد قال وزير خارجية البحرين "خالد بن أحمد آل خليفة" في تصريحات سابقة، إن "إسرائيل" جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبولندا، ومن المقرّر أن تشارك فيه 60 دولة، أبرزها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير خارجية الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس، إن بلاده ستشارك في المهمة الأمنية والاستخباراتية البحرية في الخليج الفارسي.

وقال حينها إن حكومة الكيان الصهيوني تساهم في الجوانب الاستخباراتية وغيرها من المجالات، حيث تملك القدرات والأفضلية النسبية

وفي يوليو الماضي، أعلنت واشنطن أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري في غضون أسابيع بادعاء حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

وخلال الأسابيع الماضية، اتهمت واشنطن وعواصم خليجية حليفة لها، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج. /انتهى/