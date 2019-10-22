تخصيص 9،5 الف مليار تومان ايراني لايجاد 988 الف فرصة عمل في انحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الميزانية والتخطيط محمدباقر نوبخت صرح اليوم الثلاثاء، بأن نسبة البطالة في صيف هذا العام انخفضت بمقدار 1،8 في المئة وعدد العاملين ازداد بنسبة 843 الف شخص.

واضاف نوبخت: تم التخطيط لإيجاد 988 الف فرصة عمل وتم اجراء 8 مخططات في مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والخدمات وما الى ذلك، حيث تم تخصيص ميزانية عامة بنسبة 1800 مليار تومان ايراني اضافة الى 7700 مليار تومان من التسهيلات البنكية لهذا الغرض.

واشار نوبخت الى تخصيص ما يعادل مليار ونصف دولار من صندوق التنمية الوطني بإذن من قائد الثورة الاسلامية من اجل خلق فرص عمل في القرى والمناطق العشائرية، ما ادى الى خلق فرص العمل لـ237 الف شخص.

وأضاف نوبخت: في الاشهر الستة الاولى من العام تم تخصيص 28 الف و950 مليار تومان لمشاريع تنموية وعمرانية، ما يؤدي الى ازدهار العمل في مجال اعمال البناء والمقاولة./انتهى/