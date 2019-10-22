ظريف يجري محادثات مع المبعوث الصيني الخاص بشؤون الشرق الاوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى مساء اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الصيني الخاص بشؤون الشرق الاوسط "جايي جون" في طهران.

وتناول اللقاء اهم ما يتعلق بالشؤون الاقلمية والعلاقات الثنائية.

واعتبر ظريف أن ايران والصين تجمعهما علاقات استراتيجية وفي اشارة الى مبادرة هرمز للسلام الذي اقترحها حسن روحاني، ابدى ترحيبا بمساعدة الصين ودعمها لإرساء الامن والسلام في المنطقة.

كما واكد المبعوث الصيني الخاص بقضايا الشرق الاوسط من جانبه الى النزعة الاستراتيجية لعلاقات ايران والصين، قائلا: ان الامن والاستقرار في الشرق الاوسط مهما للغاية لدى جمهورية الصين الشعبية وترغب بالخوض في مباحثات حل هذا الموضوع مع الجمهورية الاسلامية في ايران./انتهى/.