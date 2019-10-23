10 ميداليات ملونة لإيران في بطولة الووشو العالمية بشنغهاي

وبمنافسات الووشو اليوم الاربعاء تقلد الذهبية كل من بالنزال النهائي: "عرفان آهنكريان" بمنافسات وزن 65 كغم، و"يوسف صبري" 75 كغم و "ميلاد عارفي" 85 كغم.

ونالت اللاعبة "هانية رجبي" فضية التاولو وهي الثانية لها في البطولة.

وخلال منافسات يوم امس الثلاثاء وهو اليوم الثالث للبطولة تقلدت الايرانية "الهة منصوريان" الميدالية الذهبية في وزن تحت 65 كغم بفوزها على اجه شاكر في النزال النهائي.

وتقلد اللاعب الايراني محمد علي مجيري الميدالية الذهبية باحرازه 9.63 نقطة في إسلوب السيف الجنوبي "نان داو".

وفي تاولو السيدات احرزت الايرانية "هانية رجبي" الميدالية الفضية في اسلوب "نان داو" فيما نالت "زهراء كياني" الميدالية البرونزية في اسلوب "تشانغ تشوان"

وكانت ايران قد حصلت من قبل على ميداليتين ذهبيتين في ساندا السيدات من قبل "شهربانو منصوريان" في وزن تحت 70 كغم و"مريم هاشمي" في وزن تحت 75 كغم وهي خامس ميدالية ذهبية لها في تاريخ البطولة.

وتختتم البطولة التي انطلقت الاحد الفائت، بمشاركة لاعبين ولاعبات من 102 دولة في العالم اليوم الاربعاء.