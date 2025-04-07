لاعبتان إيرانيتان تغلبتا على منافساتهما في اليوم الأول من بطولة كأس العالم للملاكمة الصينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انطلقت اليوم الاثنين منافسات بطولة كأس العالم لرياضة الـ "ساندا" القتالية باستضافة مدينة جيانجشي الصينية، وبمشاركة رياضيين من 23 دولة.

ويضم المنتخب الايراني المشارك في هذه البطولة، أربعة رياضيين من فئتي الرجال والسيدات، بقيادة المدربين رامين موحدنيا وإلهة منصوريان.

وخلال منافسات اليوم الاول من هذه البطولة، تغلبت اللاعبة الإيرانية "صديقة داريا" على منافستها من برمودا في وزن 65 كجم.

كما تمكنت مواطنتها "سهيلة منصوريان" من ازاحة غريمتها السويسرية في منافسات الوزن 60 كجم.

وتجدر الإشارة بأن ریاضة ساندا والتي تُعرف أيضًا باسم الملاكمة الصينية، هي رياضة قتالية رسمية للعبة الكيك بوكسينغ الصينية.