العميد سنائي راد: أمريكا مهزومة في مختلف الأصعدة

وأشار العميد سنائي راد في حديث لوكالة مهر للأنباء الى مزاعم دونالد ترامب الاخيرة والتي هدد فيها "بضرب ايران بطريقة لم تحدث من قبل في حال قيامها ببعض الأشياء"، موضحاً: ان مواقف الرئيس الامريكي تأتي للتستر على اخفاقاتهم العديدة في المنطقة والعالم.

واضاف ان انسحاب القوات الامريكية من شمال سوريا أثبت أنها لا تستحق الثقة ولهذا نرى الرئيس الامريكي يلجأ باتخاذ مثل هذه المواقف بهدف التستر على هزيمته.

واعتبر مساعد مدير مكتب التوجيه العقائدي والسياسي لقائد الثورة في الشؤون السياسية ان الاخفاقات الامريكية لا تنحصر في سوريا والعراق لافتاً الى التواجد الامريكي غير الفاعل في الخليج الفارسي وعدم تمكنها من الرد على الاجراءات التي تتخذها ايران في المنطقة كدليل على اخفاق الامريكان في مختلف الأصعدة.

وبخصوص قدرة امريكا في تنفيذ تهديداتها ضد ايران قال سنائي راد: لو اردنا تقييماً دقيقاً لقدرة امريكا لتحقيق اهدافها وتهديداتها، علينا النظر الى الرد الامريكي على اسقاط طائرتها المسيرة على يد قوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري في مياه الخليج الفارسي وبعد مراجعة هذا الملف يمكننا أن نتأكد من مدى صحة هذه التصريحات والتهديدات. /انتهى/