الحريري يقترح تشكيل حكومة جديدة وعون لم يعترض

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة LBCI اللبنانية أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري خرج من اجتماعه مع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون مرتاحا لأمرين: الأول أمني لجهة أن الحوادث التي حصلت في رياض الصلح لن تتكرر وأن أمن المتظاهرين سيكون محفوظا وكذلك أمن التنقل على الطرقات.

اما الأمر الثاني فهو سياسي، فاقترح الحريري تشكيل حكومة جديدة، فيما لم يبد الرئيس عون اعتراضا على ذلك عملا بخطاب الأمس ووفق الآليات الدستورية على ان يعود الحريري بطرح مفصّل، مع إصرار الرئيس على تفادي الفراغ في السلطة التنفيذية.

الجدير بالذكر أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري جاء بهذا المقترح بتفاصيله الشاملة في ظل اصرار العماد ميشال عون بعدم بروز اي فجوة في السلطة التنفيذية.

واعلن الامين العالم لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة القاها يوم الجمعة عن موقفه المناهض لاستقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة، بينما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طالب يوم الخميس بتعديل وزاري واسع واجراء انتخابات مبكرة.

وتستمر المظاهرات لغاية اليوم في شوارع لبنان التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي (17 اوكتوبر) احتجاجا على الاوضاع المعيشية والاقتصادية وفرض ضرائب على الشعب./انتهى/