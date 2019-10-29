  1. السياسة
٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٣:٠٨

انطلاق الاجتماع الإقليمي لمؤتمر ميونخ الامني في الدوحة

انطلاق الاجتماع الإقليمي لمؤتمر ميونخ الامني في الدوحة

انطلق الاجتماع الإقليمي لمؤتمر ميونخ الامني في الدوحة بحضور أمير قطر ومسؤولين سياسيين وأمنيين من مختلف دول العالم بما فيهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الاجتماع الإقليمي لمؤتمر ميونخ الامني بدأ اليوم الثلاثاء اعماله في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيلقي ظريف كلمة في هذا الاجتماع تتناول القضايا الإقليمية والدولية .

مؤتمر ميونخ للأمن يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، يلتقي خلاله المئات من صناع القرار من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية للتباحث حول أوضاع العالم والتحديات التي تواجهه على مختلف الصعد.

وينعقد المؤتمر بشكل سنوي ويستمر ثلاثة أيام، وقد تحوّل من التركيز على قضايا الدفاع فقط إلى منتدى للسياسيين والدبلوماسيين والباحثين./انتهى/.

رمز الخبر 1898849

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