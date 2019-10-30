برلمانيون عراقيون يقدمون طلبا لتقليص عدد النواب

وقال النائب في البرلمان العراقي بدر الزيادي في حديث صحفي، إنه "تم تسليم طلب الى رئاسة البرلمان موقعاً من أكثر من ١٦٠ نائباً إلى رئاسة البرلمان".

وأضاف ، ان "الطلب يتضمن مقترح تعديل على مادة دستورية تتضمن ان يكون نسبة تمثيل كل ٢٠٠ الف مواطن عضو بالبرلمان، بدل الـ ١٠٠ الف مواطن".

وأشار الى أنه "سيتم تحويل الطلب الى لجنة التعديلات الدستورية لتضمينها ضمن التعديلات المعدة".

يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، الثلاثاء، جلستها العاشرة، وعقد البرلمان العراقي بعد ذلك، جلسته الحادية عشرة برئاسة الحلبوسي وحضور 185 نائباً، وشهدت الجلسة التصويت على استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي./انتهى/.