التيار الصدري يعلن انضمام الصدر للمتظاهرين في النجف

وذكر التيار في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الصدر انضم للمتظاهرين في ساحة الصدرين بمحافظة النجف الأشرف".

وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بوصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى النجف قادماً من إيران.