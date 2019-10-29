  1. السياسة
٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٩:٠١

التيار الصدري يعلن انضمام الصدر للمتظاهرين في النجف

التيار الصدري يعلن انضمام الصدر للمتظاهرين في النجف

أعلن التيار الصدري، الثلاثاء، عن انضمام مقتدى الصدر إلى المتظاهرين في محافظة النجف بالعراق.

وذكر التيار في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الصدر انضم للمتظاهرين في ساحة الصدرين بمحافظة النجف الأشرف".

وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بوصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى النجف قادماً من إيران.

رمز الخبر 1898859

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