  1. السياسة
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٢٣:٤٩

رئيس السلطة القضائية:

امريكا متورطة في جميع الجرائم التي حصلت بالمنطقة

امريكا متورطة في جميع الجرائم التي حصلت بالمنطقة

أكد رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي ان الولايات المتحدة متورطة في جميع الجرائم التي حصلت في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال خلال كلمة له القاها لجمع من تلاميذ المدارس في مدينة تبريز  (شمال غرب البلاد) ان جميع محاولات الامريكيين ضد ايران باء بالفشل واليوم اذا لم يفعلوا شيئاً ذلك بسبب عجزهم.

وأضاف ان السياسة الاستراتيجية لايران هي التواصل والتعاون مع العالم الا اننا سنرد بكل قوة على من يبدي عداءً.

وصرح رئيسي: أتى شاب واشتكى من الاوضاع عند قائد الثورة قائلا ان الوضع الراهن سوداوي وصعب... ما تتوقع للمستقبل؟ فقال له قائد الثورة انه يرى أفقا زاهراً.

وخاطب رئيسي التلاميذ قائلا: ناقشوا بكل أمل وعاونوا بكل أمل لان المستقبل لمحور الثورة الاسلامية./انتهى/

رمز الخبر 1898899

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