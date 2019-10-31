امريكا متورطة في جميع الجرائم التي حصلت بالمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال خلال كلمة له القاها لجمع من تلاميذ المدارس في مدينة تبريز (شمال غرب البلاد) ان جميع محاولات الامريكيين ضد ايران باء بالفشل واليوم اذا لم يفعلوا شيئاً ذلك بسبب عجزهم.

وأضاف ان السياسة الاستراتيجية لايران هي التواصل والتعاون مع العالم الا اننا سنرد بكل قوة على من يبدي عداءً.

وصرح رئيسي: أتى شاب واشتكى من الاوضاع عند قائد الثورة قائلا ان الوضع الراهن سوداوي وصعب... ما تتوقع للمستقبل؟ فقال له قائد الثورة انه يرى أفقا زاهراً.

وخاطب رئيسي التلاميذ قائلا: ناقشوا بكل أمل وعاونوا بكل أمل لان المستقبل لمحور الثورة الاسلامية./انتهى/