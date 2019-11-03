الخارجية الإيرانية تؤيد صحة أنباء إرسال مبادرة "روحاني" الى قادة مجلس تعاون الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موسوي أعلن في تصريح للصحفيين حول الانباء ذات الصلة برسالة رئيس الجمهورية الى قادة الدول الاعضاء في مجلس تعاون الخليج الفارسي والعراق، اذ اكد صحة هذا النبأ، قال : عقب طرح مبادرة "هرمز للسلام" من قبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في هذا العام، لقد قام فخامته بارسال النص الكامل لهذه المبادرة الى قادة الدول المشار اليها؛ داعيا اياهم الى تظافر الجهود الجماعية في سياق تنفيذها.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: ان هذا الامر يدل على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الجاد والاهمية التي توليها الى دور الدول الاقليمية في تامين وترسيخ الاستقرار داخل منطقة الخليج الفارسي.

واضاف، ان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ايضا، سيبعث قريبا رسالة الى الامين العام للامم المتحدة في هذا الخصوص./انتهى/