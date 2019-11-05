الخارجية الإيرانية تطالب باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحفظ مراكزها الدبلوماسية في العراق

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ان موسوي وفي معرض رده على سؤال حول الاحداث الاخيرة التي تعرضت لها القنصلية الايرانية العامة بمحافظة كربلاء المقدسة، والاجراءات المتخذة من جانب وزارة الخارجية الايرانية بشأن حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، اعرب عن تنديده بهذه الاجراءات.

وصرح المتحدث باسم الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعربت عبر القنوات السياسية عن قلقها وتاكيدها في هذا الخصوص الى الدولة المستضيفة، بشان ضرورة تامين المراكز الدبلوماسية والقنصلية الايرانية لدى العراق وذلك اطار القوانين والمعاهدات الدولية.

وتابع : ان ايران تطالب باتخاد الاجراءات المناسبة وتعزيز التدابير من اجل الحفاظ على المراكز الدبلوماسية الايرانية في العراق.

يذكر ان القنصلية العامة الايرانية في كربلاء المقدسة تعرضت خلال الايام الاخيرة الى الاعتداء من قبل مجهولين تحت غطاء الاحتجاجات الشعبية؛ مما واجه رد وتصدي القوات الامنية المعنية بحماية القنصلية العامة هناك./انتهى/